Роботакси Cruise захватили перекресток, создав затор

Компания пояснила, что затор образовался в районе с высоким спросом. Один из автомобилей Cruise застрял на перекрестке при повороте, что усугубило ситуацию. По мере того как все новые автомобили Cruise пытались удовлетворить спрос, они еще больше усугубляли затор. Ограниченность маршрутов север-юг в городе и объезд по альтернативному маршруту привели к тому, что несколько машин сошлись на одной дороге. В итоге компания Cruise решила проблему, перенаправив все свои автомобили в автономном режиме.