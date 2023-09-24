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На парковке московского ЖК оказались разбиты десятки люксовых авто

В Москве из-за обрушения труб в жилом комплексе пострадали десятки машин, в том числе люксовых брендов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На парковке московского ЖК оказались разбиты десятки люксовых авто
© Lenta.ru

По его данным, инцидент произошел в ЖК «Хорошевский». Утром там обрушились трубы. Отмечается, что жители комплекса не пострадали, однако на парковке разбиты Mercedes, Porsche и другие иномарки. Машины до сих пор заблокированы под землей.

Ранее стало известно, что в стене многоэтажного жилого дома в подмосковном Дрожжино растет глубокая трещина шириной уже более пяти сантиметров, однако администрация не видит оснований для признания дома аварийным.