На парковке московского ЖК оказались разбиты десятки люксовых авто

В Москве из-за обрушения труб в жилом комплексе пострадали десятки машин, в том числе люксовых брендов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По его данным, инцидент произошел в ЖК «Хорошевский». Утром там обрушились трубы. Отмечается, что жители комплекса не пострадали, однако на парковке разбиты Mercedes, Porsche и другие иномарки. Машины до сих пор заблокированы под землей.