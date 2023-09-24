Chery анонсировала новый большой кроссовер

Компания Chery анонсировала выпуск большого кроссовера в новой линейке гибридных и электрических автомобилей под названием Fengyun и показала его первое изображение. Об этом сообщает портал Autohome.

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Chery Fengyun T11 будет оснащен гибридной силовой установкой Kunpeng C-DM, которая базируется на 1,5-литровом турбомоторе мощностью 154 л.с. (220 Нм) в сочетании с трехступенчатой трансмиссией DHT. Кроссовер получит светодиодные полосы и светящийся логотип на месте решетки радиатора, скрытые дверные ручки, черные стойки и многоспицевые легкосплавные диски.

Презентация кроссовера Fengyun T11 запланирована на четвертый квартал текущего года. До конца 2024 года в линейку Fengyun должны войти шесть новых моделей.