В Италии заметили автомобиль Porsche с опечаткой в названии

В Риме водители сфотографировали кроссовер Porsche Macan S с опечаткой, буквы в названии марки были перепутаны местами. Об этом сообщает издание Bild.

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На двери багажника в названии автопроизводителя оказалась ошибка: Porshce вместо Porsche. Журналисты связались с представителями немецкой компании, которые заявили, что им неизвестно ни об одном случае, когда порядок букв менялся на производстве машин или в сервисной мастерской при прикреплении шильдика.

"На производстве автомобилей при обслуживании клиентов в авторизованных мастерских Porsche мы используем стандартизированный шаблон букв и клейкую подложку, чтобы буквы логотипа Porsche всегда были прикреплены в верном порядке и на правильном расстоянии друг от друга", - заявил представитель марки.

Возможно, буквы в шильдике были перепутаны местами во время ремонта автомобиля, говорится в заметке. Отмечается, что в 2018 году в австралийском Мельбурне водители заметили автомобиль Porsche Cayenne с аналогичной опечаткой на кузове. В местном офисе Porsche тогда выразили удивление и заверили, что это не производственный брак.