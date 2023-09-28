Семь автомобилей Toyota, о которых вы не слышали

В России и во всем мире очень любят автомобили Toyota за их качество, умеренную ценовую политику и приверженность традициям. Но есть машины Toyota, о которых вы скорее всего никогда не слышали – о них-то мы и поговорим.

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Toyota 2000GT

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Начнем с Toyota 2000GT – лимитированного спортивного купе, которое выпускалось с 1967 по 1970 год. История автомобиля интересна тем, что разработку купе отдали компании Yamaha из-за нехватки собственного опыта, а та просто воспользовалась уже имеющимся невостребованным заказом от Nissan.

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Автомобилю устроили классную презентацию благодаря съемкам в фильме «Джеймс Бонд. Живешь только дважды». Специально для этой картины построено два образца. Само собой, после такой кампании машина уже всем нравилась.

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Мотор был шестицилиндровый объемом два литра, который развивал 150 л.с. Это позволяло разгоняться до сотни за 10,4 секунды, а время разгона 0-160 составляло 27,5 секунды. Всего за три года был выпущен 351 автомобиль по цене 6800 долларов каждый.

Toyota Sera

Еще одно малоизвестное купе под названием Toyota Sera выпускалось пять лет с 1990 года по 1995. Всего было собрано почти 16 тысяч экземпляров, что достаточно мало. Автомобиль обладал уникальным кузовом, который назывался «биодизайн» с прозрачной крышей и поднимающимися дверями. Боковые окна были достаточно маленьким, так как необходимо было встроить их в огромные полустеклянные двери, которые в народе назывались «крылья бабочки».

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Машина была собрана на базе Toyota Tarcel, от которого позаимствовала двигатель и трансмиссию, и Toyota Starlet, от которого она получила подвеску. Двигатель был объемом 1,5 литра и выдавал всего 75 лошадиных сил. Коробок передач было две: пятиступенчатая механика и четырехступенчатый автомат. Время разгона до сотни на механике составляло 8,6 секунды благодаря низкому весу в 910 кг. Так же Sera стала первым серийным автомобилем Toyota, на который установили оптику с линзой.

Toyota Mega Cruiser

Все из вас слышали про популярнейший внедорожник Toyota Land Cruiser, но вряд ли знакомы с Toyota Mega Cruiser. Это огромный внедорожник был выпущен как японский ответ американскому Hummer. Выпускалась машина семь лет с 1995 по 2002. Изначально Mega Cruiser продавался только на внутреннем рынке Японии для военных, но на волне огромной популярности со временем его стали продавать и гражданским лицам. В Японии считалось престижным водить такой большой автомобиль.

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Изначально машина планировалась для перевозки личного состава во время ведения боевых действий и установки систем вооружения, но потом ее отдали также службам спасения, пожарным и в другие ведомства. В России внедорожник никогда официально не продавался, но б/у можно найти и сегодня.

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Под капотом установлен огромный турбированный дизельный мотор объемом 4,1 литра, который выдает 170 лошадиных сил. Самое интересное, что при таком объеме – это всего лишь четыре цилиндра. Базовый клиренс составляет 420 мм, что дает невероятную проходимость даже на самых сложных участках.

Toyota Classic

В 1996 году Toyota выпустила модель под названием Toyota Classic. Нужно сказать, название полностью отображает внешность. Toyota Сlassic выглядит как машина из середины прошлого века. При создании внешности дизайнеры вдохновлялись моделью Toyota AA, которая выпускалась в 30-х и 40-х годах.

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Внутри машина уже была осовремененной: использовалась дорогая кожа, дерево и металл. А под капотом располагался небольшой двухлитровый агрегат мощностью 96 л.с. и 160 Нм. Всего создали сто единиц таких автомобилей, и за каждый Toyota получила в среднем около 75 000 долларов.

Toyota Origin

Toyota Origin – это представительский седан, который был выпущен ограниченной серией в 1000 единиц в честь стомилионного автомобиля Toyota, сошедшего с конвейера. Как оказалось позже, суммарно со специальными версиями Toyota cобрала 1073 единицы. Машина выпускалась всего один год: с 2000 по 2001. Внешность сделана в ретро-стиле, а собрана Toyota Origin на платформе Toyopet Crown. Отличительной особенностью являются двери, открывающиеся из центра в стиле Rolls-Royce.

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На двигателе не поскупились: 3 литра, шесть цилиндров, 227 л.с. и 298 Нм крутящего момента. А если бы мотор сделали турбированным, вполне могли бы снять около 300-330 лошадиных сил, так как эти моторы на это способны без проблем.

Toyota Supra Mark IV RZ

Здесь многие могут удивиться, так как Supra – одна из известнейших моделей Toyota. Но есть одна версия, которая ценилась больше других - это Mark IV Supra версии RZ. Сегодня за такую машину родом из 90-х в России попросят очень большие деньги, потому что на известных сайтах по продажам нам не удалось найти ни одной в продаже, а более простые оцениваются в 2-3 миллиона рублей. Есть предположение, что версия RZ в хорошем состоянии, если вам посчастливится ее отыскать, может стоить 5-7 млн рублей.

TopGear

Это была самая навороченная версия для Европы с турбированным двигателем 2JZ-GTE и шестиступенчатой механической коробкой передач. В машину штатно устанавливались ковши Recaro, карбоновый руль с подсветкой, передний активный спойлер, который менял угол атаки в зависимости от скорости, задний дифференциал повышенного трения, увеличенные тормоза и много другое. Это самая заряженная версия, которая выдавала 330 л.с. и являлась настоящим монстром того времени.

Toyota Will Vi

Вот мы и добрались до седьмой машины из нашего списка - Toyota Will Vi, которая является плодом сотрудничества Toyota и Panasonic. Визуально машинка очень странная, хотя планировалась под молодую аудиторию до 30 лет. Выпускалась меньше двух лет: с 2000 по 2001. В некоторых исполнениях присутствовала даже брезентовая крыша, которую можно было сдвинуть.

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У машины только один двигатель – 2NZ-FE объемом 1,3 литра, выдающий 85 л.с. и 121 Нм крутящего момента. Как вы уже догадались, машина провалилась в продажах и была снята с производства уже через год после старта.

Заключение