Исследование: россияне стараются менять автомобили до падения цены

Эксперты сервиса для покупки и продажи автомобилей "СберАвто" и финтех-компании ЮMoney выяснили и рассказали "Российской газете", как часто россияне меняют свои машины, на что обращают внимание при продаже и сколько тратят на автозапчасти.

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Мужчины продают автомобили чаще женщин

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Из опрошенных на сайте ЮMoney пользователей 36% хотя бы раз в жизни продавали автомобиль. Чаще продавцами выступают мужчины - их доля составила 87%.

Самые упоминаемые причины продажи - желание регулярно менять автомобиль (24%), появление на рынке новой модели и возможность попробовать что-то новое (22%). Часто машины меняют по личным причинам, например из-за переезда (19%), или из-за высокой стоимости ремонта и обслуживания (13%).

При этом респонденты отметили, что продать автомобиль максимально быстро их может заставить финансовая необходимость (24%), новое хорошее предложение на рынке (19%) или просто тот факт, что старая машина надоела (18%). Поводом срочно продать машину могут быть также технические проблемы (13%) и переезд (10%).

Россияне продают авто через посредников

Через посредников свои автомобили продавал 41% опрошенных. Из них сервисом выкупа пользовались 8%, услугами автосалона - 13%, по 10% - программой трейд-ин или помощью иного посредника. Ещё 41% опрошенных продавали авто частному лицу через объявление, а 18% - через знакомых.

С программой трейд-ин на личном опыте знакомы многие автолюбители - 24% опрошенных пользовались ей хотя бы раз. Но 27% не рассматривают этот вариант, потому что не хотят расставаться с автомобилем по цене ниже рыночной. А 45% предпочитают просто получить деньги.

На вторичном рынке лидируют "молодые" модели

С января по август 2023 года самым большим спросом среди россиян пользовались автомобили с пробегом марок Kia (10%), Toyota (9%) и Hyundai (7%). В тройке популярных моделей - Hyundai Solaris, Lada Granta и Kia Rio.

В "СберАвто" 13% всех актуальных предложений приходится на автомобили 2019 года производства. По 10% - у автомобилей 2018 и 2021 годов.

Чаще всего в этом году машины с пробегом приобретали жители Москвы (16%). Далее идут Санкт-Петербург (7%), Татарстан (5%), Краснодарский край (5%) и Московская область (5%).

Россияне меняют машины, не дожидаясь снижения цены

У 27% респондентов первые проблемы с автомобилем и необходимость ремонта возникают менее чем через два года после покупки, у 14% - в период от двух до трёх лет владения. У 23% опрошенных нет нареканий к автомобилю первые три-четыре года, у 17% - пять лет. Через шесть-семь лет 8% начинают чаще обращаться в сервис, через восемь-девять лет - 3%, через десять лет - 8%.

Большинство считает, что менять автомобиль нужно через пять-семь лет, пока он не потерял в цене. Такое мнение высказали 30% опрошенных. По мнению 27%, продавать автомобиль стоит через два-три года после покупки. Ещё 26% полагают, что лучше менять машину, не дожидаясь появления серьёзных технических проблем. И только 6% решаются на замену из-за выхода новой модели.