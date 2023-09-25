Представлен стильный минивэн GAC с салоном-трансформером
Представлен стильный минивэн GAC с салоном-трансформером. В Китае дебютировал Trumpchi E8 — уменьшенная и упрощенная версия Trumpchi E9 с укороченной на 140 миллиметров колёсной базой. Принципиальная конструкция та же: поперечное расположение двигателя, ставка на бензин-электрические силовые установки и роскошный салон с шестью или семью посадочными местами. В продажу «восьмерка» поступит до конца года, и GAC обещает привлекательные цены.
GAC Trumpchi E8 намного компактнее флагманской модели: длина/ширина/высота равны соответственно 4920/1900/1760 миллиметрам. По расстоянию от бампера до бампера «восьмёрка» меньше на 273 миллиметра! Однако бюджетной новинку не назвать: есть полностью светодиодная оптика, автоматические двери, необычные лейблы с подсветкой.
У «младшей» модели более консервативный салон: к примеру, тачскрина для переднего пассажира не предусмотрено, меньше диагональ экранов, проще «капитанские» кресла второго ряда, а дорогой двухцветной кожаной отделки нет. Зато покупатель может выбирать между раздельными сиденьями и диваном на третьем ряду, а ещё у Trumpchi E8 больше возможностей трансформации салона.
Подтверждённой информации о технике нет: известно только, что новинка окажется заряжаемым гибридом. Если верить сертификационным органам, на старте продаж GAC предложит силовую установку с атмосферным 1,8-литровым двигателем (133 силы), тяговым электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 25,6 киловатт-часа. Запас хода без активации ДВС — до 116 километров (WLTC).
В продажу GAC Trumpchi E8 поступит до конца года, и уже понятно: новый минивэн окажется существенно дешевле Trumpchi E9, который стоит в Китае от 330 тысяч юаней (4,4 миллиона рублей). Технические характеристики, комплектации и цены раскроют осенью. Для россиян модель по-своему интересна, ведь предшественник — GN8 — у нас продают по цене от 3,4 миллиона рублей.