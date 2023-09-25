Полицейские Алма-Аты следят за порядком на электросамокатах

Полицейские Алматы встали на электросамокаты. Мобильный патруль заработал в тестовом режиме пока только в одном районе города. Если эксперимент окажется успешным, полицейских-самокатчиков станет больше, сообщает корреспондент «МИР 24» Кирилл Харламов.

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Терренкур – популярное место прогулок у алматинцев. Тропа протянулась вдоль реки почти на пять километров. Сюда приходят, чтобы насладиться прохладой. О том, что передвигаться по этой дорожке можно только пешком, говорит знак «Пешеходная зона», об этом предупреждают и кикшеринговые компании. В мобильном приложении указано, где можно ездить, а где нельзя. Например, здесь на Терренкуре запрещено.

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Но эти правила соблюдают не все. Территория прогулочной зоны большая. Пешком и пройти сложно, и патрулировать невозможно. Поэтому полицейские следят за порядком на самокатах.

«По этой дорожке запрещено ездить на самокатах. Здесь ходят люди. Вы можете совершить наезд. Пока делаю вам предупреждение, пожалуйста, покиньте это место», – сказал полицейский.

Большая мобильность позволяет эффективнее работать, говорят полицейские. Быстро можно оказаться на другом конце парка.

«Часто бывает, что правонарушения происходят на глазах у участковых инспекторов, но догнать в пешем порядке не всегда удается. Поэтому в качестве эффективной форме была пилотно апробирована форма несения службы на самокатах. Участковым полиции при взаимодействии с кикшеренговыми компаниями были выделены доступы к самокатам арендным, на безвозмездной основе», – сказала официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Пока полицейские несут службу в одном районе Алматы. Этот эксперимент продлится до конца сезона. Если опыт окажется успешным, самокатные патрули появятся в других районах города, где самокатчики опасны для пешеходов.

«В основном это тогда, когда молодежь устраивает гонки на самокатах прямо в парковой зоне, вырисовывает опасные маневры, виражи, такие действия пресекаются», – рассказала официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

В конце августа в Казахстане вступили в силу правила об использовании электросамокатов. Их приравняли к транспортным средствам. Ездить на них теперь можно только с правами, в светоотражающей одежде, защитном шлеме и не быстрее шести километров в час. Нарушителям грозит штраф 17 тысяч тенге, это порядка 3,5 тысячи рублей.