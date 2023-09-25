BMW объяснила, почему взимает плату за выбор «механики»

Гендиректор M-подразделения баварской марки Франк ван Мил заявил журналистам, что всё дело в объёмах производства. Подавляющее большинство BMW предлагается только с автоматом, а «механику» выбирает меньшинство. Для BMW было бы проще оснащать все машины автоматизированной трансмиссией, нежели тратить время и деньги на доводку трёхпедальных версий, — дал понять Франк ван Мил.

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Любопытно, что хотя в Великобритании доплата за «механику» на BMW M2 составляет 545 фунтов стерлингов, а в Германии нужно дополнительно раскошелиться на 500 евро, по ту сторону океана ручная коробка передач является бесплатной опцией. Франк ван Мил этот факт никак не прокомментировал.

Топ-менеджер не стал делать секрета, что «механика» больше не имеет реального смысла с инженерной точки зрения. Такая коробка передач медленнее, приводит к высокому расходу топлива, а иногда и к более низкой максимальной скорости. Однако Франк ван Мил уверяет: до сих пор остаётся много клиентов, которые готовы выбирать трехпедальные «эмки».