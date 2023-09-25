Fiat начал продажи кроссовера 600 с запасом хода один километр
Новый кроссовер Fiat 600 обзавелся бензиновым двигателем. На европейский рынок вышел гибридный «шестисотый». Силовая установка состоит из «турботройки» 1.2 Puretech, роботизированной коробки передач со встроенным электродвигателем и тяговой батареи. Ёмкость аккумулятора настолько мала, что без активации ДВС новинка сможет проехать около одного километра. Это не помешало Fiat привлекать покупателей «опытом вождения на электротяге».
Fiat 600 дебютировал 2,5 месяца назад в виде электромобиля, а теперь в гамму добавлена версия для тех стран, где переход на полностью «батарейные» модели идёт медленнее. Умеренный гибрид на 15 процентов экономичнее и экологичнее обычного бензинового кроссовера, хотя абсолютные показатели расхода топлива Fiat не приводит.
Известно, что бензиновый двигатель развивает 100 лошадиных сил, дополнительные 28 лошадиных сил на разгонах может добавить электромотор, а тяга передается на переднюю ось через преселективный 6-ступенчатый «робот». Разгон 0-100 займёт 11 секунд. На электротяге можно передвигаться на скоростях до 30 километров в час. Впрочем, для умеренных гибридов с 48-вольтовой электросистемой это обычное дело.
В Италии базовый Fiat 600 Hybrid стоит 25 тысяч евро — на 30 процентов меньше, чем электромобиль 600e. С учётом субсидий на утилизацию стартовую цену можно снизить до 20 тысяч евро. А на подходе ещё более простая и дешевая версия «шестисотого»: с обычным турбмотором 1.2 и 6-ступенчатой «механикой». Техника будет общей с Jeep Avenger.