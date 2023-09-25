Fiat начал продажи кроссовера 600 с запасом хода один километр

Новый кроссовер Fiat 600 обзавелся бензиновым двигателем. На европейский рынок вышел гибридный «шестисотый». Силовая установка состоит из «турботройки» 1.2 Puretech, роботизированной коробки передач со встроенным электродвигателем и тяговой батареи. Ёмкость аккумулятора настолько мала, что без активации ДВС новинка сможет проехать около одного километра. Это не помешало Fiat привлекать покупателей «опытом вождения на электротяге».

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Fiat 600 дебютировал 2,5 месяца назад в виде электромобиля, а теперь в гамму добавлена версия для тех стран, где переход на полностью «батарейные» модели идёт медленнее. Умеренный гибрид на 15 процентов экономичнее и экологичнее обычного бензинового кроссовера, хотя абсолютные показатели расхода топлива Fiat не приводит.

Известно, что бензиновый двигатель развивает 100 лошадиных сил, дополнительные 28 лошадиных сил на разгонах может добавить электромотор, а тяга передается на переднюю ось через преселективный 6-ступенчатый «робот». Разгон 0-100 займёт 11 секунд. На электротяге можно передвигаться на скоростях до 30 километров в час. Впрочем, для умеренных гибридов с 48-вольтовой электросистемой это обычное дело.