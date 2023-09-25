В России стартовали продажи кроссовера BAIC X55

Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе BAIC, некоторые дилеры уже получили кроссоверы X55 и начали продажи модели. При этом во всех шоу-румах автомобили появятся в октябре, сейчас партии машин в доставке.

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Напомним, BAIC X55 представили в Москве 13 сентября. Под капотом кроссовера разместился 177-сильный бензиновый турбомотор, агрегатированный с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний. Спереди здесь установлены стойки МакФерсон, а сзади идет "многорычажка".

Длина - 4620 мм, ширина - 1886 мм, высота - 1680 мм. Дорожный просвет, по заявлению производителя, составляет 180 мм при полной загрузке.

Внутри - спортивные сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и поясничной поддержкой с электрорегулировкой. Приборная панель получила цифровой 10,1-дюймовый дисплей, которому аккомпанирует сенсорный дисплей мультимедиа 10,25 дюймов на центральной консоли.

Начальная комплектация Comfort оценена в 2 755 000 рублей, а рекомендованная розничная цена для топовой версии Elite составляет 2 999 000 рублей.