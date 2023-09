В России стартовали продажи кроссовера BAIC X55

BAIC X55 стал уже четвертой моделью в линейке бренда на российском рынке, которая также включает кроссовер BAIC X35, седан U5 Plus и рамный внедорожник BJ40 Plus. В дальнейшем модельный ряд BAIC в РФ должны пополнить кроссовер X75, полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 Plus.