Рынок США может стать самым крупным для внедорожника Ineos Grenadier

Идейный наследник классического Defender едет в Северную Америку. На заводе во французском Амбахе началось производство внедорожника Grenadier фирмы Ineos Automotive для рынка Северной Америки. В ноябре первую партию машин отгрузят в США, а в январе Grenadier появится и на рынке Канады. Из США уже поступило более семи тысяч предзаказов на Ineos Grenadier, что делает американский рынок самым крупным для автопроизводителя.

© Ineos

Grenadier представляет собой внедорожник с классической конструкцией: у него стальная рама лестничного типа, неразрезные мосты на пяти рычагах спереди и сзади, а кузов изготовлен из алюминия, стали и композитов. Привод — постоянный полный, есть двухступенчатая раздаточная коробка Tremec (коэффициент понижения 2,5:1) и блокировка центрального дифференциала. Тормоза Brembo входят в список стандартного оснащения.

Ineos

Ineos

Версия для рынка Северной Америки получила название Belstaff Fieldmaster, такой внедорожник выкрашен в белый цвет. Под капотом у него рядная «шестерка» объемом 3,0 литра, которая работает в тандеме с восьмидиапазонным автоматом ZF с усиленным гидротрансформатором и ручным режимом работы. Из оснащения заявлены рейлинги на крыше, камера заднего вида, электропривод и обогрев зеркал, подогрев передних кресел, два люка и дополнительные USB-разъемы.

У модели есть и вторая комплектация, Belstaff Trialmaster. У такого внедорожника есть блокировки дифференциалов Eaton спереди и сзади, шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, шноркель и дополнительный аккумулятор. В Европе внедорожник доступен с двумя вариантами двигателей, бензиновым (286 сил и 420 Нм момента) и дизельным (249 сил и 550 Нм момента).