В BMW M откажутся от самых доступных спорткаров

BMW M собирается отказаться от спорткаров начального уровня. Как сообщает Carscoops, скорее всего, в товарной линейке больше не будет просто автомобилей с буквой M. Их будут выполнять только в версиях Competition и других, более модернизированных моделях.

© Unsplash

Сейчас у BMW есть более «подогретые» промежуточные модели, вроде купе M440i. которая заполняет нишу между полноценными спорткарами и обычными гражданскими машинами. Как считает руководство автобренда, этого будет достаточно, чтобы отказаться от производства M-моделей.

Таким образом, модели с приставкой Competition в названии, станут новым базовым уровнем. Для сравнения, текущий седан M3 способен развивать до 480 л.с., тогда как M3 Competition был способен развивать до 510 л.с. При этом ранее младшее купе M2 первого поколения ещё в 2018 году заменили на M2 Competition без других альтернатив.