Самые известные машины из кинолент

Практически ни одно дорогое кино не обходится без автомобилей. Красивая машина подчеркивает статус и описывает характер киногероя. Давайте же вспомним самые интересные машины из мира кино.

© Кадр из сериала "Рыцарь дорог"

Aston Martin DB5

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Этот автомобиль трудно спутать с другим – на нем ездил сам Джеймс Бонд, причем как в старых кинолентах, так и в достаточно свежих. В жизни это машина не обладает скрытыми пулеметами, ракетами и прочими прибамбасами для агента 007, но тоже крайне интересна. Аббревиатура в названии происходит от инициалов Дэвида Брауна, владельца компании Aston Martin с 1947 года до 1972. Это автомобиль класса GT с мощным двигателем объемом 4 литра развивающий 282 л.с. и 380 Нм крутящего момента.

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В салоне скрывается настоящая британская роскошь шестидесятых годов: дорогая кожа, натуральное дерево и хромированные вставки. А для тех, кто хотел еще горячее, была особенная модель тиражом в 65 штук. Ее особенность заключалась в форсированном до 325 л.с. двигателе. Эта версия разгонялась до сотни всего за 6,5 секунды.

DeLorean DMC-12

Трудно представить себе более известную машину, чем DeLorean DMC-12 из киноленты «Назад в будущее». К сожалению, в реальной жизни машине повезло гораздо меньше, чем на экране. Компания задумала выпустить крутую машину из шлифованного металла с поднимающимися дверями, но по факту все оказалось сложнее.

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Во-первых, у машин было ужасное качество изготовления, благодаря чему они постоянно ломались. Во-вторых, двигатель оказался слишком слабым, и разгон до сотни занимал 10,5 секунды – почти вечность. Все это никак не соответствовало агрессивной внешности, которая могла тягаться с монстрами, вроде Lamborghini. Окончательно подкосило модель липовое уголовное дело против основателя компании. Обвинения были сняты, но концерн уже потонул

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Но в фильме машина стрельнула так, что армия поклонников появилась просто огромная. Начали выкупать даже остатки нераспроданных машин и восстанавливать подбитые. Даже сегодня есть коллекционеры, которые хранят свои экземпляры.

1970 Dodge Charger

А вот и машина главного экранного семьянина Доминика Торетто из франшизы «Форсаж» - Dodge Charger выпуска 1970 года. Эта машина встречается в каждой части франшизы, просто в разных обликах. Этот легендарный кузов нравится очень многим, но купить его сегодня практически нереально. Вероятно, есть небольшие шансы найти его, находясь в США, но не в России и странах СНГ.

Кадр из фильма "Форсаж"

Доминик ездит на втором поколении «чарджера», которая собиралась с 1968 года до 1970. Это очень длинная машина – 5,28 метра. Напомним, что это просто двухдверное купе. Но самое интересное у этих машин всегда было под капотом. Топовая версия во втором поколении получила двигатель Chrysler RB 440 V8 Magnum Six Pack объёмом 7,2 литра и мощностью 390 л.с. Это тот самый «биг блок» с тремя двухкамерными карбюраторами, который заставлял Землю вращаться чуточку быстрее. Так как это американская машина, то уже в те года был доступен трёхступенчатый «автомат». Машина пользовалась дикой популярностью и продавалась по 15-17 тысяч штук в год.

Ford Mustang Mach 1

За предыдущее десятилетие набрала дикую популярность еще одна кинолента, ставшая франшизой – Джон Уик. История про киллера, которая мстит за убитую собачку и угнанную любимую машину. В роли любимой машины здесь еще одна американская классика - Ford Mustang Mach 1 1969 года. Киану Ривз круто подготовился к съемкам и почти все трюки выполнил сам, поэтому в фильме ездит не нарисованная, а реальная машина с актером за рулем.

Кадр из фильма "Джон Уик"

Что касается самого болида, то он выпускался в 1969 году, а под капотом у него установлен двигатель Ford Mustang Mach 1 390 S-Code объёмом 6,4 литра мощностью 320 лошадиных сил и 579 Нм крутящего момента, доступных уже с 3200 оборотов. Первую сотню машина набирает за 6,9 секунды, а максималка ограничена на 195 км/ч.

Shelby GT500, Eleanor

В 2000 году в прокат вышла лента «Угнать за 60 секунд», в которой снялся Николас Кейдж, Анжелина Джоли и много других известных актеров. Сценарий крутится вокруг угона целого списка автомобилей, но, как обычно, в списке оказывается одна особенная машина, которая и становится главным железным героем фильма. Таким стал Shelby GT500, которую в фильме таже называют Eleanor. Эту машину главный герой пытался украсть несколько раз, но всегда что-то шло не так, но в этот раз промах непозволителен.

Кадр из фильма "Угнать за 60 секунд"

В итоге Николас Кейдж на пару с «Элеанор» разносит добрую часть города и совершает гигантский прыжок через другие машины на мосту. А под капотом этого автомобиля был огромный V8 объемом 7 литров и мощностью 400 л.с. До сотни машина разгонялась всего за 5,8 секунды.

Chevrolet Camaro

В 2007 году нам показали первых «Трансформеров», которые сорвали кассу и стали супер-хитом. Главному герою достался желтый Chevrolet Camaro, который умел трансформироваться в робота. Самое интересное , что на момент выхода фильмов этого кузова официально еще не существовало – он начал продаваться только через два года. Даже интересно, это внезапная популярность машины после хитового фильма сподвигла концерн к выпуску, или так планировалось изначально.

Кадр из фильма "Трансформеры"

В машине для съемок был установлен двигатель объемом 5,7 литра от Pontiac GTO мощностью 350 л.с. и 495 Нм крутящего момента.

ГАЗ-3110 «Волга»

Удивлены? Не очень подходит к предыдущим машинам по статусу? Может быть. Но это не помешало «Волге» быть чуть ли не главным автомобилем в фильме «Превосходство Борна». Именно на этой машине Мэтт Дэймон гонял по улицам Москвы и даже засветился в тоннеле под Тверской улицей. К сожалению, не все сцены автомобильной погони были сняты в Москве – видимо, разрешения не получили, ну или просто было неудобно.

Кадр из фильма "Превосходство Борна"

Но «Волга» отлично показала себя в действии и справилась даже с немецким Mercedes-Benz Gelandewagen. Самая мощная версия ГАЗ-3110 оснащалась мотором 2,3 литра мощностью 145 л.с. Ну а купить ее можно и сегодня на любом сайте по продаже автомобилей.

Заключение