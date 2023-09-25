Уплата утильсбора для прицепной техники вновь отложена

Принято решение о переносе срока уплаты утилизационного сбора производителями прицепной и полуприцепной техники с 15 августа на 15 октября. Об этом со ссылкой на Минпромторг России пишет «Интерфакс».

В Минпромторге отметили, что перенос срока уплаты утильсбора за II квартал 2023 года позволит обеспечить стабильность финансовой деятельности производителей.

«А также освободить оборотные средства компаний для дальнейшего ритмичного производства», - подчеркнули в ведомстве.

Также правительство утвердило установление единых ставок для расчета утилизационного сбора на транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа и электромобили. Для них «будут применяться коэффициенты, уже установленные для электромобилей», таким образом, ставка будет снижена.

Напомним, что с 1 августа в стране выросли ставки утильсбора на легковые авто, грузовики и автобусы. Это коснулось компаний и физлиц, ввозящих транспорт в Россию для перепродажи. Утильсбор вырос в 1,7-3,7 раза в зависимости от вида техники и объема двигателя.