Глава АвтоВАЗа Соколов заявил о достижении автопроизводителем IT-суверенитета

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил РИА Новости, что компания достигла IT-суверенитета, заместив более 400 специализированных программных продуктов.

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По его словам, речь в том числе идет о специальных программах по отгрузкам, закупкам и взаимодействию с поставщиками.

Соколов также отметил, что АвтоВАЗ нацелен выполнить производственный план на текущий год в 400 тысяч автомобилей Lada, несмотря на санкции США. При этом он добавил, что сохраняются риски недопоставок ряда автокомпонентов, преимущественно связанные с поставщиками второго и третьего уровня (например, сырья).

Кроме того, президент АвтоВАЗа рассказал, что компания рассчитывает возобновить производство автомобилей Lada на заводе "Сарыаркаавтопром" (принадлежит группе Allur) в Казахстане в 2024 году. По словам Соколова, Казахстан - одно из стратегических направлений по развитию экспорта бренда Lada.