На продажу выставили уникальный пикап Daimler Double-Six

Знакомьтесь с «Пурпурным громом» — необычным шестиколёсным пикапом, созданным на базе Daimler Double-Six Vanden Plas 1981 года.

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Эта модель представляла собой не что иное, как более роскошный вариант седана Jaguar XJ Series III с удлиненной колесной базой. То, что когда-то было четырехдверным седаном, претерпело драматическую трансформацию в двухдверный пикап с двухместной кабиной и длинной грузовой платформой.

Скорее всего, пикап является единственным представителем модели с шестью колёсами. Фиолетовая краска с золотой графикой и хромированными вставками добавляет ему уникальности, как и расположенные по бокам выхлопные трубы, которые, как говорят, издают «уникальный звук».

Круто выглядит торчащая из левого заднего крыла горловина топливного бака. Она придаёт схожесть с американскими тягачами.

В двухместном салоне сохранились деревянные панели на приборной панели и дверных картах, как и белая кожаная обивка и рулевое колесо с логотипом Daimler. Правда последние видели лучшие времена.

Пикап оснащен стандартным 5,3-литровым V12, мощность которого первоначально составляла до 300 л.с. (220 кВт). По словам нынешнего владельца, двигатель находится в хорошем рабочем состоянии, как и автоматическая коробка передач, тормоза, шины и подвеска.

Как и следовало ожидать, у старых Jaguar есть несколько проблем, в том числе утечка масла и неработающий указатель уровня топлива. На одометре довольно скромная цифра 124 160 км.