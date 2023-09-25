ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин всю жизнь ездит на одном автомобиле

Каждый третий россиянин не намерен покупать автомобиль в будущем. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 1,7 тыс. респондентов.

Согласно опросу, 31% респондентов не собираются покупать машину и в будущем, а 41% никогда не имел автомобиля. При этом 10% из тех, у кого нет и не было машины, планируют приобрести ее в ближайшее время.

Большинство россиян покупают машины не реже, чем раз в 6 лет. Раз в 6-10 лет покупку совершают 29% опрошенных, всю жизнь на одном автомобиле ездит почти каждый четвертый россиянин (24%). Каждые 2-3 года меняют машину только 3% респондентов, чаще всего так отвечали люди в возрасте 18-24 года (16%). Каждый год покупает автомобиль меньше 1% россиян.