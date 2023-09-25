ВЦИОМ узнал, сколько россиян никогда не обзаведутся автомобилем

У 41 процента россиян, опрошенных ВЦИОМ, никогда не было машины, а 31 процент не планирует покупать авто в будущем. Об этом рассказали «Ведомости».

Из опроса следует, что десять процентов из тех, у кого нет и не было машины, намерены купить ее в ближайшее время. Чаще всего это женщины (12 процентов женщин против девяти процентов мужчин) и россияне 18-24 лет (34 процента опрошенных).

Среди россиян от 25 до 34 лет авто планируют купить 23 процента, среди 35-44-летних – десять процентов, а среди опрошенных в возрасте 45-59 лет – четыре процента.

Когда-либо автомобили были у 58 процентов россиян (чаще всего – у мужчин).

Опрос продемонстрировал, что в основном россияне покупают новые авто не реже раза в шесть лет. Раз в шесть-десять лет машину меняют 29 процентов опрошенных, а больше десяти лет на одном и том же авто ездят 28 процентов. Всю жизнь на одной машине ездит почти каждый четвертый россиянин (24 процента). Менять машину раз в три года могут позволить себе только три процента опрошенных.

При выборе авто для россиян важнее всего цена (65 процентов), функциональность и характеристики машины (48 процентов), а также экономичность и расход топлива (32 процента).

В опросе приняли участие 1706 человек.