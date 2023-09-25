Модели Geely, BMW и Chery вновь подорожали на российском рынке

Цены на новые автомобили в России в очередной раз показали рекордный рост и обновили максимальные значения с начала текущего года.

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В среднем стоимость на новые импортные автомобили увеличилась в августе на 2,1%, в годовом исчислении данный показатель превысил 18%, а минимальная стоимость составляет 2,3 миллиона рублей.

Эксперты же связывают рекордный рост стоимости новых импортных автомобилей с повышением утильсбора, а также с нестабильным курсом рубля. По их мнению, рост стоимости продолжится и к концу года снова побьет рекордные значения.

Китайские автопроизводители пытаются полностью взять под контроль автомобильный рынок в России, выпуская и поставляя новые модели, но ситуацию пока не удалось изменить, импортные автомобили по-прежнему пользуются популярностью среди российских автовладельцев.

Geely Coolray в начале текущего года предлагалась покупателям за 1 879 990 рублей, в сентябре стоимость возросла до 2 329 990 рублей. За девять месяцев автомобиль Geely Coolray прибавил в цене 240 000 рублей.

Chery Tiggo 7 Pro с начала текущего года прибавила в цене 110 000 рублей, стоимость на официальном сайте составляет 2 929 990 рублей.

BMW X3, которая доступна на российском рынке, благодаря поставкам по схеме параллельного импорта, также выросла в цене и в настоящее время доступна у дилеров от 8 675 000 рублей. BMW X3 оснащается 2,0-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 184 лошадиные силы.