В АвтоВАЗе рассказали, как повлияют санкции США на производство

АвтоВАЗ был готов к санкциям США и в целом на работу компании они не повлияют. Как сообщает РИА Новости, глава компании Максим Соколов отметил, что производство Lada не приостановится.

Соколов подчеркнул, что «объективно говоря», АвтоВАЗ живет в санкционном режиме с февраля 2022 года, и компания была готова к тому, что «рано или поздно такое бы произошло».

«За этот год мы сделали необходимые управленческие действия, которые позволяют нам уверенно говорить о том, что конвейер АвтоВАЗа в связи с санкционным режимом, попаданием в специальные списки, не остановится», — заявил глава компании.

Соколов добавил, что определенные трудности с поставками автокомпонентов на завод сохраняются. На них влияют непрогнозируемые риски не только «из-за алогичных действий» партнеров, но и из-за проблем с поставщиками второго и третьего уровня.