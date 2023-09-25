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В России готовится водородный вездеход Rusak

Российская автомобильная компания Rusak, производящая вездеходы, обнародовала важную новость. Как пишет SPEEDME.RU, автопроизводитель вскоре представит новую модель.

В России готовится водородный вездеход Rusak
© Моя Москва.онлайн

Речь идет о водородном вездеходе, созданном совместно с Московским физико-техническим институтом. Разработчики готовят пятиосную модель.

Источником энергии для нее станет водородная энергоустановка, разработанная одной из китайских компаний. Помимо этого, Rusak планирует выпустить четырехосный вездеход-автобус с высоким потолком и комфортабельным салоном.

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