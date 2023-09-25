В России готовится водородный вездеход Rusak
Российская автомобильная компания Rusak, производящая вездеходы, обнародовала важную новость. Как пишет SPEEDME.RU, автопроизводитель вскоре представит новую модель.
Речь идет о водородном вездеходе, созданном совместно с Московским физико-техническим институтом. Разработчики готовят пятиосную модель.
Источником энергии для нее станет водородная энергоустановка, разработанная одной из китайских компаний. Помимо этого, Rusak планирует выпустить четырехосный вездеход-автобус с высоким потолком и комфортабельным салоном.