На тестах замечен электрический хэтчбек A290

В мае этого года французский автопроизводитель Alpine представил концепт-кар под названием A290_β, представив его как более спортивную альтернативу возрожденному Renault 5. В компании заявили, что серийный автомобиль появится не раньше 2024 года, но первые прототипы уже были замечены на дорогах общего пользования.

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Электрический A290 имеет камуфляж по всему кузову, который, тем не менее, не может скрыть тот факт, что у него четыре двери («бета-версия», как Alpine назвала концепт, имела только две двери).