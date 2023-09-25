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На тестах замечен электрический хэтчбек A290

В мае этого года французский автопроизводитель Alpine представил концепт-кар под названием A290_β, представив его как более спортивную альтернативу возрожденному Renault 5. В компании заявили, что серийный автомобиль появится не раньше 2024 года, но первые прототипы уже были замечены на дорогах общего пользования.

На тестах замечен электрический хэтчбек A290
© ПроКроссовер.ру

Электрический A290 имеет камуфляж по всему кузову, который, тем не менее, не может скрыть тот факт, что у него четыре двери («бета-версия», как Alpine назвала концепт, имела только две двери).

Похоже, компания по-прежнему полна решимости сохранить в серийном автомобиле необычный дизайн колес с квадратным орнаментом посередине. С другой стороны, диаметр колес выглядит заметно меньше, чем у концепта (20 дюймов). Передняя панель выглядит агрессивно даже сквозь камуфляж, а на капоте есть несколько странных аэродинамических компонентов (хотя мы сомневаемся, что они попадут в производство).

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