На тестах замечен электрический хэтчбек A290
В мае этого года французский автопроизводитель Alpine представил концепт-кар под названием A290_β, представив его как более спортивную альтернативу возрожденному Renault 5. В компании заявили, что серийный автомобиль появится не раньше 2024 года, но первые прототипы уже были замечены на дорогах общего пользования.
Электрический A290 имеет камуфляж по всему кузову, который, тем не менее, не может скрыть тот факт, что у него четыре двери («бета-версия», как Alpine назвала концепт, имела только две двери).
Похоже, компания по-прежнему полна решимости сохранить в серийном автомобиле необычный дизайн колес с квадратным орнаментом посередине. С другой стороны, диаметр колес выглядит заметно меньше, чем у концепта (20 дюймов). Передняя панель выглядит агрессивно даже сквозь камуфляж, а на капоте есть несколько странных аэродинамических компонентов (хотя мы сомневаемся, что они попадут в производство).