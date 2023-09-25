В Подмосковье до начала октября пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей

В Подмосковье проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей. Они начнутся сегодня и продлятся до 1 октября. Об этом сообщает Госавтоинспекция Московской области.

При проведении мероприятий инспекторы ДПС будут использовать метод массовой проверки. Задача такой проверки в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей. После этого экипаж перемещается в другие точки и повторяет процедуру.

Кроме того, отработка будет проходить отдельными группами нарядов ДПС, предупреждают в Госавтоинспекции.

Напомним, что для проведения такой проверки выделяется полоса, на которой стоят инспекторы ДПС и останавливают буквально каждую машину. Однако процедуру привлечения к ответственности за управление в нетрезвом виде, никто не отменял. Только в том случае, если инспектор выявил признаки опьянения, водитель отстраняется от руля, о чем составляется протокол с указанием тех самых признаков. Их всего шесть. Это запах алкоголя, неустойчивость позы, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке.

После этого проводится освидетельствование на алкогольное опьянение. То есть инспектор предлагает дыхнуть в алкотестер. От этого мероприятия водитель имеет полное право отказаться. Но тогда его однозначно направят на медицинское освидетельствование. А от этого мероприятия он уже не может отказаться. Точнее может, но получит точно такое же наказание, как если бы управлял машиной в пьяном виде - штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 - 2 года. Если раньше его за это не привлекали.