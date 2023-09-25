Хэтчбек Chevrolet продают в России за 1,6 миллиона рублей

В России появился в продаже Chevrolet за 1,6 миллиона рублей. Бюджетный хэтчбек Spark все еще можно купить, хотя официально они уже не поставляются, — машины ввозят по «параллельному» импорту. Несколько объявлений с компактным автомобильчиком разместил на одном из классифайдов дилер из Воронежа, который просит за них от 1 659 000 до 1 739 000 рублей без скидок. Есть вариант из Москвы, причем в столице черная пятидверка стоит меньше — 1 630 000 рублей.

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Автомобили представлены в комплектациях LT и LTZ, причем самый дешевый вариант предлагают в максимальной LTZ. В оснащение включены легкосплавные колесные диски, рейлинги на крыше, зеркала с электроприводом, обогрев зоны покоя дворников. В салоне — кондиционер и фронтальные подушки безопасности, подогрев передних сидений и аудиосистема.

3,6-метровый Chevrolet Spark приводится в движение 1,2-литровым атмосферным двигателем мощностью 85 лошадиных сил. Пару ему составляет четырехдиапазонный автомат. С места до 100 километров в час хэтчбек разгоняется за 12,4 секунды, а максимальная скорость равна 161 километру в час.

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Spark официально продавался в России вместе с другими бюджетными Chevrolet — Nexia и Cobalt. Весной 2022 года американский концерн General Motors, которому принадлежит бренд, объявил об уходе с российского рынка и прекращении поставок машин из Узбекистана. Однако «серый» импорт вновь сделал возможными поставки ушедших автомобилей.