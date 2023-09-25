Chery показала новый кроссовер Fengyun T11 на официальном фото

О новой линейке моделей Fengyun от Chery "РГ" рассказывала в начале прошлой недели. Тогда был анонсирован седан A9. Теперь компания опубликовала изображение большого кроссовера T11.

© Пресс-служба Chery

Никаких подробностей о новинке пока нет. По габаритам Fengyun T11 близок к Exeed VX (4970 х 1940 х 1795 мм). Какие-то фамильные черты в дизайне прослеживаются, но T11 имеет уникальный облик. Кроссовер получил узкие фары, соединённые между собой светодиодной полосой, глухую переднюю панель с секциями вертикальной подсветки и "нарисованным" лого, вместо зеркал установлены камеры, а задние двери - обратите внимание на расположение скрытых ручек - открываются против хода.

Также можно предположить, что Fengyun T11 получит комплекс автопилота не ниже третьего уровня. На это намекает лидар, расположенный на крыше у верхнего края лобового стекла.

Fengyun T11, скорее всего, будет оснащён гибридной силовой установкой Kungpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM с полуторалитровым ДВС мощностью 156 л.с. Это позволит обеспечить расход топлива в пределах 5-5,5 литров на 100 км.