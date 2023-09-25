Audi начала тестирование нового внедорожника Q3 перед запуском в 2024 году, сообщает Motor1, публикуя шпионские фотографии. Третье поколение будет последним, в котором все еще используются двигатели внутреннего сгорания. Он будет запущен в производство в Венгрии и в первую очередь будет конкурировать с BMW X1, когда появится в автосалонах.Судя по изображениям, новый Q3 получил широкую решетку радиатора Singleframe, фары с узкими прорезями, скульптурный капот и задние фонари, соединенные световой полосой. Кажется, с одной стороны есть порт для зарядки, что, возможно, означает, что автомобиль гибридный. В целом он очень похож на аккумуляторные электромобили Audi, такие как Q4 E-Tron.Ходят слухи, что следующее поколение Q3 перейдет на платформу MQB Evo и будет физически больше нынешнего. Вся остальная информация будет раскрыта позже.