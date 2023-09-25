Exeed RX стал самым мощным кроссовером на рынке России в 2023 году

Перед выбором нового кроссовера покупатели прежде всего обращают внимание на цену и мощность двигателя. Редакция портала Njcar составила рейтинг самых мощных кроссоверов, которые официально поставляются на российский рынок.

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Так, первое место в списке самых мощных кроссоверов досталось китайской модели Exeed RX (заглавное фото), которая оснащается турбомотором рабочим объемом два литра. Он развивает 249 лошадиных сил мощности и 385 Нм крутящего момента. В паре с двигателем установлен робот Getrag с двумя дисками сцепления. Стоит такой автомобиль 5 450 000 рублей.

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Второе место в рейтинге самых мощных кроссоверов на рынке РФ у Exeed VX. У него тот же двухлитровый мотор мощностью 249 лошадиных сил. Стоит машина 5 300 000 рублей и разгоняется с места до сотни за 8,5 секунды, а максимальная скорость достигает 195 км/ч.

Южный автомобиль

На третьем месте расположился Geely Monjaro за 4 515 000 рублей. Он оснащен двухлитровым двигателем мощностью 238 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом.

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Четвертое место у Geely Tugela. Gод капотом кросс-купе установлен 2,0-литровый 238-сильный агрегат в паре с восьмиступенчатым автоматом. Стоит машина 4 065 000 рублей.

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