В России рекордно выросли продажи Changan

«Автостат» приводит данные о продажах на основе информации о первичной регистрации. Так, за август на учет поставили 1607 экземпляров CS55 Plus нового поколения. Модель Changan CS35 Plus оказалась на втором месте с результатом 1167 проданных штук (рост в 16,9 раза по сравнению с прошлогодним показателем). Замыкает тройку Changan UNI-K, который разошелся в количестве 1117 экземпляров. Продажи марки за сентябрь будут опубликованы в первых числах октября.

По состоянию на сегодняшний день, Changan официально представлен в России 15 моделями. Среди них четыре седана — Alsvin (от 1,7 миллиона рублей), Eado Plus (от 2,29 миллиона), Lamore (от 2,79 миллиона) и Uni-V (от 2,86 миллиона); кроссовер CS35 Plus (от 1,88 миллиона) и его обновленная версия, которая стоит от 2,26 миллиона рублей; а также CS55 и CS55 Plus стоимостью от 2,09 и 2,58 миллиона рублей соотвественно. Кроме того, в модельную линейку входят рестайлинговый CS75 (от 2,47 миллиона) и CS75 Plus (от 2,79 миллиона).