Hyundai обновит кроссовер Creta для Индии

Hyundai Creta текущего поколения продается в Индии уже три года, а теперь его обновленную версию заметили на улицах Южной Кореи. Новая Creta будет серьезно переработана с отсылкой к новейшим внедорожникам Tucson и Palisade. Вариантов силовых агрегатов будет три, включая дизельный – именно его и заметили на тестах. Обратите внимание на наклейку на крыле с надписью «SU2i»: «SU» — это заводское обозначение Creta, а «i» означает «Индия».

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Фейслифтинг принесет с собой пакет ADAS, аналогичный пакету его платформенного близнеца Kia Seltos, а также камеры кругового обзора, оригинальные задние фонари и обновленные бамперы.

Местные СМИ утверждают, что он будет поставляться с тремя вариантами 1,5-литровых двигателей: бензиновым без турбонаддува мощностью 115 л.с, дизельным турбомотором с той же мощностью и бензиновым турбонаддувом мощностью 160 л.с. Последний доступен и для Seltos.