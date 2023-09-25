Минпромторг усомнился в сверхприбыли АвтоВАЗа

Существует высокая вероятность, что «АвтоВАЗу» не придется выплачивать налог на сверхприбыль (windfall tax) в 2023 году. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан», передает ТАСС.

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«Windfall tax в этом году «АвтоВАЗ» вряд ли будет платить, потому что под критерий, по которому принимается решение о выплате, «АвтоВАЗ» не подпадает», — пояснил Мантуров.

На вопрос о том, подпадает ли под выплату налога кто-то из других автопроизводителей, глава Минпромторга ответил, что о такой сверхмаржинальности в машиностроении он не знает. При этом ранее в сентябре совладелец и гендиректор ПАО «Соллерс» Николай Соболев рассказывал, что его компании предстоит выплатить по налогу на сверхприбыль около 150 млн рублей.