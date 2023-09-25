Обнародованы новые снимки Kia EV5

В Южной Корее засняли электрический кроссовер Kia EV5, припаркованный прямо на дороге. Его анонс состоялся ровно месяц назад, передает Ixbt.com.

Данный автомобиль является альтернативой Kia Sportage. Вероятно, Kia завершает испытания прототипа для местного рынка.

Длина Kia EV5 составляет 4615 мм, а колесная база – 2750 мм. Габариты машины напоминают размеры нынешнего бензинового Sportage и Tesla Model Y.

Kia EV5 построена на платформе E-GMP. Ее данный производитель использует во многих других своих электромобилях.

Известно, что силовых установок будет несколько. При этом автопроизводитель анонсировал пока только одну (мощность 218 л.с.).