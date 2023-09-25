Маск рассказал о более мощной версии Tesla Cybertruck

Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск косвенно подтвердил возможность появления у электрического пикапа Cybertruck «заряженной» версии, чья силовая установка выдаст больше мощности, чем стандартная. Об этом пишет Auto.ru.

Ранее компания Tesla сообщила о старте производства Cybertruck. Производитель опубликовал фотографию первого электрического пикапа, который собран на заводе в Техасе.

При этом полностью электрический пикап Tesla Cybertruck может получить специальную версию, с большей мощностью и крутящим моментом.

Илон Маск поделился в принадлежащей ему соцсети X (бывший Twitter) первыми впечатлениями от испытаний Cybertruck, заявив о выходе на «новый уровень».

О «производительном» пикапе миллиардер упомянул, отвечая на вопрос пользователя о возможности появления Model 3 Plaid.

По официальной информации, Cybertruck имеет грузоподъемность около полутора тонн, может везти прицеп массой до 6,3 тонны и разгоняться до ста километров за неполные 3 секунды. Ожидается, что машина на одном заряде сможет проехать около 800 километров.