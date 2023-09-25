Маск рассказал о более мощной версии Tesla Cybertruck
Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск косвенно подтвердил возможность появления у электрического пикапа Cybertruck «заряженной» версии, чья силовая установка выдаст больше мощности, чем стандартная. Об этом пишет Auto.ru.
Ранее компания Tesla сообщила о старте производства Cybertruck. Производитель опубликовал фотографию первого электрического пикапа, который собран на заводе в Техасе.
При этом полностью электрический пикап Tesla Cybertruck может получить специальную версию, с большей мощностью и крутящим моментом.
Илон Маск поделился в принадлежащей ему соцсети X (бывший Twitter) первыми впечатлениями от испытаний Cybertruck, заявив о выходе на «новый уровень».
О «производительном» пикапе миллиардер упомянул, отвечая на вопрос пользователя о возможности появления Model 3 Plaid.
По официальной информации, Cybertruck имеет грузоподъемность около полутора тонн, может везти прицеп массой до 6,3 тонны и разгоняться до ста километров за неполные 3 секунды. Ожидается, что машина на одном заряде сможет проехать около 800 километров.
Газета The Wall Street Journal ранее отмечала, что компания Tesla готовится к двукратному увеличению площади своего завода под Берлином для выхода на производство одного миллиона электромобилей в год. Так, завод должен стать крупнейшим автомобилестроительным предприятием в ФРГ.