До России могут добраться автомобили марки Qiyuan

Китайский Changan в настоящий момент обсуждает возможность импорта "зеленых" моделей Qiyuan на российский рынок, сообщает "Автовзгляд" со ссылкой на представителей глобального офиса компании.

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Модельный ряд марки представлен тремя линейками: А-, Q- и E0-сериями. Первенцем стал лифтбек с индексом А07, получивший две модификации - гибридную и на чистом электричестве. Гибрид оснащен ДВС 1,5 литра, работающим в качестве генератора (95 л.с.) и электромотором на задней оси мощностью 218 л.с. Ёмкость аккумулятора составляет 28,39 кВт·ч, расход - около 5 литров на "сотню".

Электрический Qiyuan 07 представлен в двух версиях - с мотором мощностью 218 и 258 л.с., емкость батарей - 58,1 кВт·ч и 79,97 кВт·ч, обеспечивающих 515 км и 710 км пробега соответственно.

До конца года в КНР дебютируют еще несколько новинок под брендом Qiyuan - с заводскими обозначениями А05, А06 и Q05.

Напомним, о появлении Qiyuan стало известно летом этого года. Она стала шестой дочерней маркой концерна Changan вслед за Oshan, Lumin, Kaicene, Avatr и Shenlan. Новый бренд создан для среднеразмерных легковых электромобилей и гибридов.