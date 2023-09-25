Jeep Wagoneer S поборется с BMW iX

Ожидается, что очередной SUV американского бренда дебютирует в текущем году, на домашнем рынке появится в следующем, а до европейских дилеров доберётся в 2025-м.

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Марка Jeep, принадлежащая автогиганту Stellantis, примерно год назад рассказала о планах, касающихся электромобилей, а также презентовала несколько новинок. Одной из них стал серийный паркетник Avenger, вторым – концептуальный внедорожник Recon, а роль третьего исполнил кроссовер Jeep Wagoneer S, который тоже дебютировал в статусе шоу-кара.

На фото: Jeep Wagoneer S

Как Kolesa.ru сообщал ранее, название Wagoneer S является рабочим, созданным именно для концепта, причём в компании пояснили, что литера S намекает на «сексуальность, скорость и сногсшибательность». Не исключено, что у серийной версии автомобиля, созданного на основе этого концепта, имя в итоге окажется иным.

Как отмечает британский Autocar, серийный кроссовер Jeep Wagoneer S окажется флагманом «зелёной» линейки бренда. Сообщается, что в его основу ляжет платформа STLA Large, принадлежащая Stellantis; при этом SUV станет одной из первых моделей на этой «тележке». Напомним, в дальнейшем её также получат новинки итальянской премиальной марки Alfa Romeo, а также серийная модель, созданная на базе концепта Airflow.

В ходе прошлогодней презентации в Jeep рассказали о том, что у Wagoneer S будет только полный привод, что, очевидно, говорит о силовой установке с двумя или более электромоторами. Известно, что совокупная отдача этой системы превысит 600 л.с., а на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) такому SUV понадобится 3,5 секунды. Официальной информации о ёмкости его тяговой батареи пока нет, однако известно, что максимальный запас хода на одной зарядке у Wagoneer S составит 643 км.

Ранее Wagoneer S уже успели окрестить самым «гламурным Джипом» за всю историю бренда из-за «мягких» округлых линий кузова и современного вида оптики узкой формы. Отмечается, что визуально он напоминает британские кроссоверы семейства Range Rover. Предполагается, что новинка будет бороться за покупателей с BMW iX, который дебютировал летом 2021 года.

Напомним, топовая версия BMW iX М60 оснащается двухмоторной силовой установкой, при этом отдача заднего электродвигателя равна 489 л.с., переднего – 258 л.с. Суммарная мощность этой системы составляет 619 л.с., а максимальный крутящий момент – 1015 Нм. Первую «сотню» эта модель набирает за 3,8 секунды, а её максимальная скорость равна 250 км/ч.