BYD показала плавающий внедорожник YangWang U8

Компанией BYD был представлен дочерний бренд YangWang, передает 3Dnews.ru.

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Производитель машин готовится к выпуску под данной маркой своих флагманских электромобилей. Модель U8 стала дебютной.

Ранее была показана работа изначально заявленной функции перемещения по воде без контакта колес с дном. В штатном режиме эксплуатации машина может преодолевать броды глубиной до 1 метра, в специальной комплектации Off-Road Master Edition этот показатель растет до 1,4 метра.

В связи с тем, что под капотом установлен турбированный ДВС объемом 2 литра, используемый для подзарядки тяговых батарей, высота воздухозаборника над опорной поверхностью в данном случае определяет глубину преодолеваемого брода. Их емкость составляет не более 49,05 кВт‧ч, но в сочетании с бензобаком объемом 75 литров позволяет внедорожнику преодолевать до 1000 км без остановки.