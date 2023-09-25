Китайские электромобили обошли Маска по патентам

За последние 20 лет китайский производитель электрокаров BYD подал в 16 раз больше патентов, чем Tesla американского миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает Carscoops.

По данным Carscoops, BYD подала более 13 тысяч патентов с 2003-го по 2022 год, стремясь защитить свою технологию аккумуляторов. Tesla за тот же период подала всего 863 патента. Патенты американской компании в основном касаются инфраструктуры зарядки и связи между электрокарами и водителями.

BYD, в отличие от большинства производителей электромобилей, использует аккумуляторные блоки, которые разрабатывает самостоятельно, вместо того, чтобы обращаться к сторонним поставщикам, отмечает Carscoops.

Технологии производства аккумуляторов BYD могут быть раскрыты при разборке аккумуляторных блоков, поэтому и потребовались патенты. Tesla же стремится снизить риск кражи технологий, постоянно используя новые производственные технологии на своих заводах.

Одним из недостатков патентов является то, что их детали должны быть обнародованы, а это означает, что их можно имитировать, подчеркивает Carscoops.