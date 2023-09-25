Стали известны кодовые номера грядущих моделей BMW Neue Klasse

Первые электромобили, построенные на платформе Neue Klasse, появятся не раньше 2025 года, но, по данным источников, близких к немецкому люксовому бренду, стали известны кодовые номера грядущих моделей. Не все из них будут исключительно BMW, так как модели MINI также перейдут на специализированную платформу для электромобилей.

NAx / NBx

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"NAx" будет использоваться для моделей с задним приводом, таких как i3, i4, iX3 и iX4, а "NBx" ляжет в основу менее мощных моделей с передним приводом: i1, i2, iX1. "NDx" будет служить основой для автомобилей более высокого класса, таких как i7, iX7 и 8-й серии. Что касается автомобилей с высокой производительностью, то BMW будет использовать "ZAx" для моделей M

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NEx для будущих MINI

Автомобили MINI на базе Neue Klasse будут называться внутри компании кодовым именем "NEx". Пока рано говорить о том, будет ли ALPINA использовать эту платформу, но логика подсказывает, что это скорее всего вопрос "когда", а не "если".

ZAx для автомобилей M

На начальном этапе BMW намерена выпустить шесть EV в период с 2025 по 2028 год. Уже известны названия трех моделей: седан (представленный в виде Vision Neue Klasse и получивший кодовое название "NA0"), внедорожник (представленный в виде закамуфлированного прототипа и получивший кодовое название "NA5") и недавно подтвержденный электромобиль M3 ("ZA0"). Как сообщалось ранее, в число других моделей должны войти M3 Touring ("ZA1"), iX3 M ("ZA5") и iX4 M ("ZA7").

Предполагается, что модели с передним приводом появятся позднее, скорее всего, ближе к концу десятилетия. Это может быть компактный хэтчбек i1 под кодовым названием "NB0", а i2 - электрическое купе 2 Series Gran Coupe, известное под кодовым названием "NB8". Следующее поколение iX1 на платформе Neue Klasse, по слухам, получит кодовое имя "NB5".