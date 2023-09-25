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Объяснение кодовых названий BMW Neue Klasse

Первые электромобили, построенные на платформе Neue Klasse, появятся не раньше 2025 года, но, по данным источников, близких к немецкому люксовому бренду, стали известны кодовые номера грядущих моделей. Не все из них будут исключительно BMW, так как модели MINI также перейдут на специализированную платформу для электромобилей.

Стали известны кодовые номера грядущих моделей BMW Neue Klasse
© RU BMW

NAx / NBx

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"NAx" будет использоваться для моделей с задним приводом, таких как i3, i4, iX3 и iX4, а "NBx" ляжет в основу менее мощных моделей с передним приводом: i1, i2, iX1. "NDx" будет служить основой для автомобилей более высокого класса, таких как i7, iX7 и 8-й серии. Что касается автомобилей с высокой производительностью, то BMW будет использовать "ZAx" для моделей M

.

NEx для будущих MINI

Автомобили MINI на базе Neue Klasse будут называться внутри компании кодовым именем "NEx". Пока рано говорить о том, будет ли ALPINA использовать эту платформу, но логика подсказывает, что это скорее всего вопрос "когда", а не "если".

ZAx для автомобилей M

На начальном этапе BMW намерена выпустить шесть EV в период с 2025 по 2028 год. Уже известны названия трех моделей: седан (представленный в виде Vision Neue Klasse и получивший кодовое название "NA0"), внедорожник (представленный в виде закамуфлированного прототипа и получивший кодовое название "NA5") и недавно подтвержденный электромобиль M3 ("ZA0"). Как сообщалось ранее, в число других моделей должны войти M3 Touring ("ZA1"), iX3 M ("ZA5") и iX4 M ("ZA7").

Предполагается, что модели с передним приводом появятся позднее, скорее всего, ближе к концу десятилетия. Это может быть компактный хэтчбек i1 под кодовым названием "NB0", а i2 - электрическое купе 2 Series Gran Coupe, известное под кодовым названием "NB8". Следующее поколение iX1 на платформе Neue Klasse, по слухам, получит кодовое имя "NB5".

На другом конце модельного ряда нынешняя 8-я серия, как ожидается, вернется ближе к 2030 году исключительно в виде Gran Coupe без купе и кабриолета. Также известно, что не все новые BMW, которые появятся в 2025 году, будут базироваться на платформе Neue Klasse, некоторые выйдут на архитектуре CLAR, например, iX5 и iX6.