Таксистов предложили штрафовать за долгие стоянки во дворах
МВД поддержало предложенный вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым запрет для таксистов на стоянку дольше 30 минут в жилой зоне. Как это может отразиться на стоимости поездок, разбирался «Коммерсант».
Чернышов считает, что стоянка или парковка такси во дворе дольше, чем на 30 минут, должна наказываться штрафом и эвакуацией. В МВД отметили, что поддержали предложение «концептуально», подчеркнув, что нужна его доработка.
Эксперты, опрошенные изданием, согласились с тем, что свободные места для парковок — большая проблема многих районов, особенно в Москве. Однако усомнились в том, что целесообразно запрещать индивидуальным предпринимателям, владеющим одной машиной такси, ставить ее около дома.
«Получается, если водитель приехал домой пообедать, отдохнуть, то он не может поставить машину у своего дома, так как через полчаса приедет МВД и ее эвакуирует», - заметил владелец таксопарка Сергей Трифонов, назвав такое предложение «бредом».
Потенциальный штраф в несколько тысяч рублей полностью перекрывает доход среднестатистического таксиста в день, при этом инфраструктура для парковки такси полностью отсутствует, отметили эксперты.
Введение запрета, по их мнению, сильно отразится на отрасли, поставив ее на грань исчезновения и приведя к росту цен на поездки.
Но в будущем претворение в жизнь запрета вполне реально, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
«Если говорить про глобальную тенденцию, то штраф, который могут получать самозанятые за парковку их машин такси во дворах, укладывается в логику укрупнения сферы легкового такси и переход в конгломерат из нескольких огромных таксопарков», - пояснил он.
Ранее стало известно, что стоимость поездки в такси в России достигла максимума за последние десять лет и продолжает расти. По данным Росстата, в июне она поднялась до 32,53 рублей за 1 км пути. Услуги такси продолжают дорожать с апреля 2021 года. При этом в первой половине 2023 года рост цен оказался самым большим — 4,03%.