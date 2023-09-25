Таксистов предложили штрафовать за долгие стоянки во дворах

МВД поддержало предложенный вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым запрет для таксистов на стоянку дольше 30 минут в жилой зоне. Как это может отразиться на стоимости поездок, разбирался «Коммерсант».

Чернышов считает, что стоянка или парковка такси во дворе дольше, чем на 30 минут, должна наказываться штрафом и эвакуацией. В МВД отметили, что поддержали предложение «концептуально», подчеркнув, что нужна его доработка.

Эксперты, опрошенные изданием, согласились с тем, что свободные места для парковок — большая проблема многих районов, особенно в Москве. Однако усомнились в том, что целесообразно запрещать индивидуальным предпринимателям, владеющим одной машиной такси, ставить ее около дома.

«Получается, если водитель приехал домой пообедать, отдохнуть, то он не может поставить машину у своего дома, так как через полчаса приедет МВД и ее эвакуирует», - заметил владелец таксопарка Сергей Трифонов, назвав такое предложение «бредом».

Потенциальный штраф в несколько тысяч рублей полностью перекрывает доход среднестатистического таксиста в день, при этом инфраструктура для парковки такси полностью отсутствует, отметили эксперты.

Введение запрета, по их мнению, сильно отразится на отрасли, поставив ее на грань исчезновения и приведя к росту цен на поездки.

Но в будущем претворение в жизнь запрета вполне реально, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Если говорить про глобальную тенденцию, то штраф, который могут получать самозанятые за парковку их машин такси во дворах, укладывается в логику укрупнения сферы легкового такси и переход в конгломерат из нескольких огромных таксопарков», - пояснил он.