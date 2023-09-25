Экологические нормы Euro 7: поиск компромисса продолжается

На дворе конец сентября 2023 года, до вступления в силу норм Euro 7 осталось менее двух лет, а они до сих пор не утверждены, что ставит автопроизводителей, работающих на европейском рынке, в очень сложное, если не сказать безвыходное, положение.

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Euro 7 — последняя и самая сложная фаза по ограничению вредных выбросов двигателей внутреннего сгорания в Евросоюзе, норм Euro 8 не будет, потому что в 2035 году власти Евросоюза намерены вообще запретить продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе. Жизнь ДВС после 2035 года в теории может продлить синтетическое топливо, его сейчас очень активно лоббирует Германия, но конкретных результатов эта лоббистская деятельность пока не дала, да и времени до 2035 года ещё много.

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С нормами Euro 7 ситуация куда более острая: для легковых и лёгких коммерческих автомобилей они должны вступить в силу в июле 2025 года, для грузовиков и автобусов — в июле 2027 года. Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) и вышедшая из неё корпорация Stellantis яростно критикуют нормы Euro 7 как бессмысленные и даже вредные — мол, затраты на их выполнение будут космическими и не окупят себя на достаточно короткой дистанции до 2035 года, цены на «углеводородные» модели резко вырастут, а это удар по свободе передвижения — одной из главных европейских ценностей. Бюджеты у автоконцернов не резиновые: расходы на выполнение норм Euro 7 означают либо сокращение расходов на разработку электромобилей, либо досрочный отказ от моделей с ДВС. Skoda, например, уже пригрозила снять с производства наиболее доступные модели Fabia, Scala и Kamiq, если нормы Euro 7 не будут смягчены.

Текущая редакция норм Euro 7, представленная Еврокомиссией в ноябре прошлого года, требует от новых автомобилей сохранения заявленных экологических характеристик на протяжении 10 лет или 200 000 км пробега, при этом значительно ужесточаются требования к тестированию: увеличились разброс температур (от -10 до +45 °C), скорость, перепад высот и т.д. Более подробно о текущей редакции Euro 7 мы рассказывали в отдельной заметке, ознакомиться с самим проектом документа можно на сайте Еврокомиссии.

Окончательная редакция Euro 7 должна быть принята в этом году, времени на согласования остаётся мало. На днях, как сообщает Automotive News Europe, ведущие страны-члены ЕС согласовали предложенный Испанией более мягкий вариант Euro 7: он подразумевает сохранение исходных требований к выбросам СО2, но снижает требования в выбросам окислов азота, твёрдым частицам и продуктам износа тормозов и шин. То есть предлагается слегка прикрыть глаза на действительно вредные вещества, но стоять насмерть с борьбе с углекислым газом, пагубное влияние которого на климат до сих пор научно не доказано, но принято за аксиому на уровне законодательства.