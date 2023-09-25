АвтоВАЗ запустит сборку Lada Niva Travel с кожаным салоном

АвтоВАЗ приступит к серийному выпуску Lada Niva Travel с кожаным салоном. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Старт намечен на ноябрь 2023 года. Уточняется, что из экокожи будут выполнены сиденья, а также некоторые элементы интерьера внедорожника. Данный материал в отделке салонов семейства Lada Niva будет использоваться впервые.

Также АвтоВАЗ готовится к расширению в ноябре цветовой гаммы Lada Granta.

«Семейство получит три эмали - акриловые белый "ледниковый" (код цвета 221) и черный "пантера" (672), а также металлизированную серебристую "платину" (691). В нынешнем сентябре #LADA Granta выходит в безальтернативном "ледниковом". Как сообщалось ранее, АвтоВАЗ ударно отметил день машиностроителя: завод продуктивно работает без выходных», - говорится в сообщении.