Появилось первое изображение нового концепта Mitsubishi. Премьера модели состоится в октябре на выставке Japan Mobility Show. О шоу-каре известно мало: судя по пока единственному тизеру, это будет автомобиль для любителей активного отдыха, у него будет необычная Т-образная головная оптика, практически вертикальное лобовое стекло и эмблема с подсветкой. Из официального релиза следует, что концепт будет электрическим. В нем же содержится и намек на наличие полного привода.

© Mitsubishi

Очертаниями грядущий концепт-кар отдаленно напоминает Delica D:5. Motor1.com же предполагает, что это может быть не автомобиль в привычном понимании этого слова, а вездеход с высоким дорожным просветом и экспедиционным оборудованием, вроде багажника на крыше — его как раз можно рассмотреть на изображении. Delica D:5 тоже упоминается в релизе, как и гибридный Outlander — по всей видимости, «экспедиционные» версии подготовят и для них.

Пока безымянный концепт Mitsubishi описывает лишь общими фразами: он сможет ездить по любым типам покрытия и в любую погоду, и предназначен тем, кто не лишен духа авантюризма. Больше подробностей появится ближе к премьере.