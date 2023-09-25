Скоро в России появится новая курортная автодорога

Госкомпания «Автодор» заявила о начале работ по проектированию и строительству первого участка новой автодороги. Она по-новому свяжет курортные черноморские города Джубга и Сочи и станет скоростным обходом Адлера.

Из интересных особенностей проекта: он предполагает возведение искусственных сооружений на сложном рельефе, а также постройку тоннелей внутри горного массива. В компании говорят, что это потребует нестандартных технических решений.