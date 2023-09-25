Ликсутов рассказал о фиксации непристегнутых пассажиров в машине
Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов заявил, что в столице порядка 500 комплексов уже распознают отсутствие ремней безопасности у водителей во время движения. Данной информацией он поделился во время пресс-конференции, передает Autonews.ru.
По словам Ликсутова, 206 из камер уже определяют непристегнутые ремни и у пассажиров.
Он уточнил, что «никакой модернизации этих камер не потребовалось». Глава Дептранса добавил, что камеры способны были решать эти задачи с момента их установки.
Ликсутов обратил внимание на то, что съемка проводится в соответствии с законом. Он уточнил, что в стране «есть федеральное законодательство», которое «четко регулирует приятие решений».
По словам чиновника, сотрудники Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) начали рассмотрение 21 сентября. Он отметил, что они рассматривают каждый случай с признаками нарушения, «а любые сомнения всегда трактуются в пользу собственника транспортного средства».
Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев поддержал идею повысить штрафы за отсутствие у водителей полисов ОСАГО. А в Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявляли, что фиксировать автомобили без полисов ОСАГО с помощью камер начнут уже в 2023 году. В организации предложили поднять штраф за отсутствие полиса до 5 тысяч рублей.