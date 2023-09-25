Дешевле китайских: в Россию завезли сразу три новых кроссовера из Кореи

Конкуренцию автомобилям китайских производителей на авторынке России могут составить модели корейских марок, собранные в Китае. В топ-3 новинок параллельного импорта вошли кроссоверы Hyundai и Kia, созданные для китайского рынка, – они оказались дешевле некоторых китайских моделей.

© autohome.com.cn

Лидер списка – Hyundai Mufasa. У этого кроссовера 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 161 л.с. Салон украшает цифровая панель с двумя экранами.

Вторая модель рейтинга – Kia Sportage Ace. У него иные передние и задние фары, бампер и двери багажника. В списке оснащения кондиционер, парковочные датчики, система контроля «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль.

Третья новинка — Hyundai ix35. У этого кроссовера двигатель 2.0 мощностью 161 л.с., передний привод. Впечатляет навороченная мультимедийная система, сенсорный экран которой управляет и климат-контролем в том числе.