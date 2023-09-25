Появились снимки салона обновленного кроссовера Nissan X-Trail

Версию Nissan X-Trail для Северной Америки, где кроссовер называется Rogue, решили сделать аналогом версии для Европы. В частности, теперь у машины будет такой же большой сенсорный экран мультимедийной системы.

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Салон Nissan X-Trail

Шпионские снимки приборной панели показывают новый экран диагональю 12,3 дюйма. Ниже расположены четыре кнопки и поворотный регулятор громкости аудиосистемы. Раньше дисплей имел диагональ всего 8 дюймов.

Блок климат-контроля расположен под прямоугольными вентиляционными отверстиями.

Внешних перемен тоже оказалось немного: другими стали воздухозаборники под фарами, решетка радиатора V-motion, воздухозаборник в бампере.