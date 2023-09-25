$96.04-0.03102.25-0.11

Лифтбэк Lada Granta получил новую базовую версию за 740 тыс. рублей

Лифтбэк Lada Granta стал дешевле благодаря новой базовой комплектации. Об этом сообщают «Автоновости дня».

АвтоВАЗ сделал лифтбэк Lada Granta дешевле
© LADA

В новом базовом исполнении Standard цена лифтбэка составляет 739,9 тыс. рублей, тогда как предыдущая начальная комплектация Classic стоит 768,9 тыс. рублей. Автомобиль стал дешевле за счет отсутствия трех опций: центрального замка, электроусилителя руля и регулируемой по высоте рулевой колонки. Их также нет у седана Granta, который в аналогичной версии Standard стоит 699,9 тыс. рублей.

В начальной комплектации Granta оснащается 90-сильным мотором объемом 1,6 литра в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В сентябре «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta Sport с форсированным мотором и особыми настройками шасси по цене от 1,2 млн рублей.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости