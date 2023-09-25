АвтоВАЗ сделал лифтбэк Lada Granta дешевле

В новом базовом исполнении Standard цена лифтбэка составляет 739,9 тыс. рублей, тогда как предыдущая начальная комплектация Classic стоит 768,9 тыс. рублей. Автомобиль стал дешевле за счет отсутствия трех опций: центрального замка, электроусилителя руля и регулируемой по высоте рулевой колонки. Их также нет у седана Granta, который в аналогичной версии Standard стоит 699,9 тыс. рублей.