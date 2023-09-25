Владельцы Mercedes-Benz смогут оплатить топливо и услуги, не выходя из машины

Как сообщает SPEEDME.RU, появилась новая уникальная система Mercedes pay+, которая была создана при сотрудничестве Mercedes-Benz и Mastercard. Изначально ее внедрят в работу 3 600 станций ТО в Германии. Клиенты смогут расплачиваться благодаря отпечатку пальца.

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Не секрет, что система оплаты топлива значительно облегчилась с появлением банковских карт и приложений в телефонах. Однако автопроизводитель решил пойти дальше, создав функцию оплаты в информационно-развлекательной системе. Похожая технология появилась еще в 2018 году от Buick. Однако сейчас платеж будет осуществляться по отпечатку пальца.