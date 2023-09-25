Какие Chery могут «прописаться» на АвтоВАЗе

Стало известьно о двух новых потенциальных Ладах. В конце 2023 либо в начале 2024 года российский автогигант начнет налаживать производство новых «китайцев», сообщали инсайдеры. В числе кандидатов в партнеры назывались Dongfeng и Chery. Теперь же они узнали, какие именно модели последней могут встать на конвейер АвтоВАЗа: как пишет «Автоброкер клуб», ссылаясь на неназванные источники, шильдики Lada примерят кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8.

© Chery

Издание делает отсылку к некоему изображению новинок АвтоВАЗа: отмечается, что на нем угадываются черты Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Само изображение, однако, не опубликовано.

О тех же моделях, впрочем, сообщалось и ранее: кроссоверы, по данным инсайдеров, встанут на конвейер бывшего автозавода Nissan Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге (ныне «Лада Санкт-Петербург»). Там же производится первый «китаец» с ладьей на решетке радиатора — Lada X-Cross 5 или FAW Bestune T77.

Chery

Пресс-служба АвтоВАЗа по-прежнему не комментирует информацию о производстве новых китайских автомобилей. О сотрудничестве с Chery сообщалось в июле, а с Dongfeng — в конце августа. В представительстве Dongfeng заявили о готовности помочь выпустить новый автомобиль Lada, но отметили, что пока проект на стадии переговоров.