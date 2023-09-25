Марка Daewoo возвращается на российский рынок

Среднетоннажные грузовики Daewoo заменят ушедшие японские и корейские марки.

Согласно информации, полученной изданием «Спецтехника и коммерческий транспорт», компания «ПремиумАвто» стала официальным дистрибьютором коммерческой техники Daewoo в России.

Daewoo Dexen оснащен двигателем Cummins объемом 3,8 литра и мощностью 190 л. с. В базовой комплектации автомобиль оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач ZF, но за дополнительную плату можно заказать 8-ступенчатый «робот».

Уже в базовой комплектации водительское сиденье имеет пневмоподвеску, а также активный круиз-контроль. В топовой версии есть вентиляция сидений, обогрев руля, медиасистема с 10-дюймовым экраном и цифровая панель приборов. Кроме того, кабина может быть поднята с помощью электромотора.

Интерьер Daewoo Dexen

Машина может быть оснащена кабиной со спальником и топливным баком увеличенного до 200 литров объема.